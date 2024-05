La Serie A ha risposto, attraverso un comunicato, alle accuse di pressioni e censura denunciate da Paolo Maldini.

L’intervista di Paolo Maldini, rilasciata ai microfoni di Alessandro Alciato su Radio Serie A con RDS’ , sta decisamente facendo molto rumore. Lo stesso giornalista di Sky, nelle ore successive alla pubblicazione dell’intervista, aveva comunicato di aver ricevuto pressioni perché non fosse resa pubblica. Notizia di oggi la denuncia di Paolo Maldini che, tramite i propri legali, evidenzia e da nuovo sviluppo alle accuse lanciate dal giornalista. In attesa che emergano ulteriori notizie in merito, c’è da segnalare la risposta ufficiale della Lega Serie A, tramite un comunicato riportato da ‘La Presse’.

La denuncia di Paolo Maldini

L’ANSA ha pubblicato una nota in cui viene riferito che l’intervista più recente rilasciata da Paolo Maldini è stata censurata: “A fronte della nota censura alla propria intervista presso Radio Serie A (ovvero la Radio Tv ufficiale della Lega serie A calcio) dello scorso 9 maggio, Paolo Maldini comunica di avere già incaricato il suo difensore per la propria tutela da tali gravi comportamenti ingiustamente subiti. L’avvocato Danilo Buongiorno, a nome e per conto del Sig. Paolo Maldini, diffida chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti e si riserva, se del caso, ogni azione a tutela del proprio cliente; ed a difesa del diritto fondamentale di libertà di espressione”.

La replica della Lega Serie A

“Con riferimento a una presunta ‘censura’ all’intervista a Paolo Maldini mandata in onda su ‘Radio Serie A con RDS’. La notizia diffusa è falsa. In quanto l’intervista integrale è stata trasmessa due volte sulla radio il 9 maggio. E, fin da subito, tutte le redazioni giornalistiche hanno ricevuto la sbobinatura completa della stessa perché ne avessero piena contezza. Non corrisponde al vero neanche la circostanza che delle pressioni per non mandare in onda l’intervista. Come è facile verificare visto che la pubblicazione dipende solo dalla Lega stessa. Tale intervista, dopo la diffusione integrale in radio e dopo che gli estratti più significativi erano stati pubblicati sui social ufficiali della Lega, è stata peraltro pubblicata, sempre integralmente, sul canale YouTube della Serie A. Dove è rimasta fino al pomeriggio. A seguito di molti commenti negativi anche al protagonista dell’intervista, la Lega Serie A, in totale autonomia editoriale e in ossequio a una prassi tipica nella gestione dei canali social e normalmente adottata in passato per circoscrivere analoghi sentiment negativi, ha posto la suddetta intervista in modalità ‘non in elenco’. Venerdì mattina, non appena si sono attenuate le polemiche, l’intervista e’ tornata accessibile sul canale ufficiale YouTube della Lega. Dove ancora oggi può essere visionata integralmente”.

