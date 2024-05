Il Milan, qualora fosse realmente interessato a Conte, deve affrettarsi. Il Napoli infatti sarebbe già molto avanti nella trattativa per l’ex ct della Nazionale.

Il partito di Antonio Conte al Milan, nelle ultime ore, sembrava in netto vantaggio e in grado di poter vincere su tutti, sbaragliando ogni tipo di concorrenza. L’evoluzione del mercato, seppur ufficialmente chiuso, è così rapida da sovvertire in nemmeno 24 ore ogni certezza e convinzione. Il Napoli sta pensando seriamente di affidare propria panchina ad Antonio Conte per la prossima stagione, così da rivitalizzare un ambiente che dopo lo scudetto non ha certamente vissuto una stagione agevole. Alfredo Pedullà rivela infatti importanti retroscena riguardanti Conte, molto più vicino ai partenopei che al Milan.

Conte al Napoli: si tratta

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, tramite il proprio profilo X ha svelato alcuni retroscena interessanti riguardo il futuro di Antonio Conte. Notizia di ieri il possibile incontro con i vertici rossoneri per discutere circa un possibile accordo, summit che, qualora ci fosse, sarebbe secondo rispetto a quello avvenuto sabato scorso a Torino tra il salentino e il Napoli. Pedullà afferma infatti che “Conte e il Napoli si sarebbero incontrati sabato scorso a Torino. Si lavora su un ingaggio con base di 6,5-7 milioni a stagione più un paio di milioni di bonus“. Ha poi aggiunto che “non siamo gli accordi definitivi, quindi calma, ma ADL c’è da aprile, insiste e ha l’apertura di Conte. Gli altri candidati per ora sono defilati“.

Milan beffato o non interessato?

Il Milan continua a studiare la situazione, perseguendo la propria linea in merito alla scelta del nuovo allenatore. Il nome di Antonio Conte alimenta la fantasia dei tifosi, convinti che il suo arrivo potrebbe da subito ribaltare l’attuale classifica di campionato, ponendo il Milan sopra a tutti. Da ciò che trapela però il suo profilo non è mai stato in cima alla lista dei desideri del Club, seppur in tanti hanno ipotizzato concreto un suo arrivo al Milan.

