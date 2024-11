Sembra fluida la situazione per i rossoneri al rientro dalla trasferta di Bratislava ma con ancora un paio di incognite tra acciacchi ed un undici titolare ancora con qualche dubbio.

Nell’ambiente sportivo, ogni dettaglio legato allo stato fisico dei giocatori riveste un ruolo fondamentale, soprattutto quando si avvicinano periodi con match di rilievo.

La notizia che circola intorno al centro sportivo di Milanello porta un soffio di ottimismo per i tifosi e la dirigenza del Milan: due elementi chiave sembrano al top della condizione e disponibili. Un elemento non da poco, considerando l’impatto che entrambi hanno sulla dinamica di gioco della squadra.

L’Empoli con vista Coppa Italia

Il panorama si fa interessante anche per la gestione dell’organico in previsione del match degli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo, programmato per il 3 dicembre a San Siro. Fonseca sembra avere già in mente di operare diverse rotazioni, dando “respiro” a molti dei titolari che invece andranno in campo sabato alle 18 a San Siro contro l’Empoli. Tra le novità di Coppa attese spicca l’eventuale impiego dall’inizio di Camarda, giovane talento che, complice l’assenza forzata di Jovic, sarà definitivamente promosso in prima squadra.

Due big tirati a lucido

Christian Pulisic e Rafael Leao sono in perfette condizioni e si preannuncia la loro presenza in campo dall’inizio nella prossima sfida contro l’Empoli. Dopo la trasferta in Slovacchia, i due attaccanti hanno lavorato a Milanello sotto l’attento sguardo dello staff tecnico, mostrando di non avere problemi fisici preoccupanti, soprattutto l’americano uscito anzitempo dal match di Bratislava. Questo è un segnale importante per il tecnico Fonseca, che può contare su di loro per il match contro l’Empoli. Proporre in campo il miglior Milan possibile è l’obiettivo dichiarato, un imperativo che assume ancora più peso in vista della densa agenda di impegni che attende i rossoneri.

Christian Pulisic

Il valore aggiunto di Pulisic

Christian Pulisic, ala americana di 26 anni, si è già reso protagonista con una rete importante martedì ed il suo contributo come minimo cruciale per il proseguimento della stagione. Il suo inserimento in squadra, unitamente a quello di Leao, garantisce non soltanto qualità offensiva ma anche una versatilità tattica che Fonseca potrà sfruttare al meglio nelle prossime partite. La capacità di Pulisic di incidere sul gioco si conferma un elemento di forza per il Milan, che punta a riprendersi posizioni di rilievo in tutte le competizioni.

