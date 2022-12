Facciamo chiarezza con un breve riassunto sulla situazione Leao, l’attaccante del Milan alle prese con il rinnovo con i rossoneri.

Leao è apprezzatissimo all’interno del Milan. Nonostante ciò, il suo contratto scade a giugno e il rinnovo si sta rilevando difficile.

Per chi non avesse seguito, bisogna tornare indietro al 2018. Leao giocava allo Sporting Lisbona e decide di rescindere in modo unilaterale il suo contratto per alcuni attacchi da parte degli ultras.

Poco dopo, firma con il Lille che decise di non pagare nessun indennizzo allo Sporting. Si arriva ad una sentenza che obbliga il calciatore a risarcire lo Sporting (cause sono ancora in corso e tutto può cambiare). Leao ha bisogno, quindi, di uno stipendio alto.

Ciò “disturba” le trattative per il suo rinnovo. I rossoneri hanno proposto un contratto da circa 6/7 milioni di euro l’anno, consci che potrebbe arrivare un proposta migliore dalla Premier League.

