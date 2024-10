I supporters rossoneri dovranno presto fare i conti con un’altra partenza. Ad oggi non c’è intesa sul rinnovo, possibile addio tra pochi mesi.

Fonseca sta cercando di far trovare un equilibrio al suo nuovo Milan, sia dal punto di vista del gioco che in termini di risultati. Le due vittorie contro Udinese e Club Brugge hanno sicuramente ridato morale ai rossoneri, ma c’è ancora molta strada da fare prima di poter dire che tutti i problemi sono ormai superati. Nel frattempo Ibrahimovic, Furlani e Moncada sono al lavoro per migliorare una rosa che in questa prima parte di stagione ha palesato carenze in alcune zone del campo: già nel mercato di gennaio potrebbe arrivare qualche graditissimo regalino per l’allenatore portoghese. Tuttavia la dirigenza rossonera non si sta muovendo solo sul fronte entrate.

Le note liete in casa Milan in questo inizio di stagione non sono molte. Sia i nuovi acquisti che i giocatori da tempo in rosa sembrano essere regrediti ed il passaggio da Pioli a Fonseca non sembra aver funzionato. Tolti Pulisic, Reijnders e anche Maignan, almeno per la maggior parte dei giocatori in rosa e il club sta valutando cosa fare nella prossima sessione di mercato.

Mercato Milan, prima un attaccante e poi il possibile rinnovo?

Oltre al calcio giocato, la dirigenza rossonera è entrata in operazioni in ottica mercato. Il Milan ha intenzione di intervenire nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca. Oltre ad un nuovo innesto a centrocampo, reparto che in questo avvio di stagione ha dimostrato di avere alcune lacune, il club milanese ha intenzione di aggiungere una pedina anche in avanti. L’obiettivo è quello di trovare il partner perfetto da affiancare ad Alvaro Morata. Insieme a questo però, spunta una curiosa ipotesi per un difensore rossonero: le ultime da Casa Milan tracciano la via.

Casa Milan

Pioli vuole un difensore rossonero, rinnovo lontano

Oltre a Florenzi e Jovic, che lasceranno sicuramente il Milan al termine del contratto o già a gennaio, c’è anche Davide Calabria, sempre più fuori dai piani di Fonseca. Il capitano dei rossoneri ha collezionato finora solo tre presenze stagionali e viene spesso relegato in panchina dall’ex allenatore della Roma. In più in queste settimane il terzino ha accusato anche diversi problemi fisici, anche se nei giorni scorsi è tornato in gruppo dopo la lesione al polpaccio sinistro. Una situazione che aumenta sempre più la possibilità di una separazione. Chi potrebbe approfittare di questo scenario è Stefano Pioli: l’ex tecnico del Milan sta seguendo con molta attenzione la situazione che riguarda Calabria e ha già fatto sapere alla dirigenza del club saudita che gradirebbe moltissimo poter avere di nuovo a disposizione il 27enne bresciano.

