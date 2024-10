Ci avviciniamo sempre di più alla sfida di martedì sera tra Milan e Napoli. Dal fronte partenopeo arrivano interessanti dichiarazioni sul Diavolo.

Il Milan si prepara alla partita di San Siro contro i ragazzi di Conte, reduci da un sofferto 1-0 in casa contro il Lecce ieri pomeriggio. Il rinvio del match di campionato contro il Bologna non è sicuramente una buona notizia per il Milan di Paulo Fonseca. Il club rossonero dovrà giocare le prossime gare con l’asterisco e vedere la classifica in questo modo non è mai semplice, soprattutto dal punto di vista mentale. L’obiettivo primato in questo momento sembra infatti molto più complicato. Un campionato a dir poco falsato e un percorso che ora sarà ancor più pieno di insidie per i rossoneri di Fonseca.

In questo momento il Milan è a 8 punti in classifica dal Napoli e sebbene ci sia una gara in meno una sconfitta sarebbe incredibilmente dannosa per gli obiettivi rossoneri. D’altro canto il Napoli è in gran forma e martedi sera proverà il colpaccio nella sfida di San Siro. Fonseca e i suoi però, non sono di questo avviso, nonostante il Milan sia il grande sfavorito della gara. Pesano tantissimo le assenze dei rossoneri.

Milan senza i suoi migliori giocatori, il dato

A mettere in crisi Fonseca però, le due importanti assenze nei rossoneri. Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, due pedine fondamentali per il Milan di Paulo Fonseca, non saranno a disposizione del tecnico portoghese in vista della gara contro il Napoli. Theo Hernandez deve ancora scontare una delle due giornate di squalifica rimediate alla fine della gara contro la Fiorentina, mentre Reijnders è stato espulso contro l’Udinese e dovrà quindi saltare il prossimo turno. Due perdite che si faranno, in ogni modo sentire nello scacchiere tattico dei rossoneri martedì sera.

Theo Hernandez

Milan-Napoli, Di Lorenzo fiducioso

Il calciatore e capitano azzurro ha parlato delle ambizioni del club azzurro e delle velleità nel prossimo match ai microfoni di DAZN: “L’ambizione è sempre quella di giocare per vincere, lo abbiamo fatto come in tutte le partite. Sulla carta queste sono le partite facili, ma in realtà non lo sono mai. Tutte le squadre vanno affrontate anche se poi conta quello che facciamo noi “. Il calciatore partenopeo è apparso piuttosto fiducioso in vista delle prossime sfide e il Milan è quindi avvisato. Di Lorenzo è sicuramente un altro giocatore rispetto a quello in difficoltà visto nella scorsa stagione e lo dimostrano i gol e le prestazioni di questa finora quasi perfetta annata.

Leggi l’articolo completo San Siro è già infuocato: il capitano azzurro commenta il Milan, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG