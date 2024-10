La dirigenza rossonera inizia a muoversi per rinnovare il centrocampista. Primi passi di Furlani per blindare un gioiello del Milan di Fonseca.

In attesa della delicata sfida contro il Napoli, c’è molto malumore tra i tifosi rossoneri. il Milan sarebbe dovuto scendere in campo contro il Bologna alle ore 18:00 per la nona giornata di Serie A. Il maltempo e soprattutto una mossa furba della politica bolognese però hanno frenato il tutto e la decisione è stata quella di non giocare al Dall’Ara e rinviare la partita a data da destinarsi. I rossoneri dunque possono “godere” di un turno di riposo ma il calendario verrà comunque stravolto ancora una volta tra i tanti impegni dovuti dalle tante competizioni.

Così, i rossoneri di Fonseca si preparano per il big match contro il Napoli in programma martedì a San Siro, gara che per la prima volta verrà trasmessa gratuitamente in chiaro. Dopo il Napoli ci sarà il Monza e poi un’altra gara molto ostica, di Champions League questa volta, contro il Real Madrid. La dirigenza del Milan ora pensa anche al calciomercato e ai rinnovi. Ci sono interessanti novità in merito.

Fonseca verso il Napoli: le ultime

Il Milan sarà, dunque, in emergenza per la sfida di San Siro. I rossoneri però si augurano di recuperare sia Tammy Abraham che Luka Jovic. Di certo c’è il rientro in gruppo di Davide Calabria, che è pronto ad una staffetta con Emerson Royal. Rossoneri che inoltre, dopo la gara di Champions avrebbero avuto più riscontri positivi a giocare ieri per non interrompere il ritmo e forza mentale della partita. E’ anche vero che però, la squadra di Fonseca arriverà martedì a San Siro, diciamo più riposata rispetto ai partenopei, che ieri hanno sofferto e vinto contro il Lecce negli ultimi momenti della partita. In vista di martedì, scalpita tantissimo Rafa Leao. A centrocampo spazio a Musah, che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Reijnders.

Paulo Fonseca

Furlani avvia i contatti: il Milan è pronto a blindarlo

Questo Milan avanza a periodi alterni, ma due cose sono sicure in questa squadra attualmente e parliamo delle prestazioni fornite da Pulisic e Tijjani Reijnders. Questi due giocatori sono ora imprescindibili per Fonseca e sono centrali nel progetto Milan dato che il loro contributo sia in termini di numeri che prestazioni sono enormi. L’olandese andrà in scadenza nel 2028 con il Diavolo, data ancora lontana, ma il Milan secondo calciomercato.com con la sua dirigenza ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore per discutere sul rinnovo di contratto. Il centrocampista ex AZ ora percepisce 1.6 milioni di euro ed è proprio qui che il club vuole andare a lavorare per raddoppiare addirittura lo stipendio del giocatore.

