Il calciatore azzurro ha accusato un problema muscolare, niente Milan per lui: le ultime novità prima della partita.

In vista della gara di martedì sera contro il Napoli, i rossoneri di Fonseca proseguono nella propria marcia dopo le due vittorie tra Serie A e Champions e pensa ora alla sfida contro gli azzurri di Antonio Conte, in programma martedì sera a San Siro. Con una stagione ancora tutta da vivere, in casa rossonera si inizia a pensare anche al mercato e a fare i primi bilanci dei giocatori presenti nella rosa rossonera. Le note liete in casa Milan in questo inizio di stagione non sono molte.

Sia i nuovi acquisti che i giocatori da tempo in rosa sembrano essere regrediti ed il passaggio da Pioli a Fonseca non sembra aver funzionato. Tolti Pulisic, Reijnders e anche Maignan, almeno per la maggior parte dei giocatori in rosa e il club sta valutando cosa fare nella prossima sessione di mercato. Tornando a parlare di campo e di possibili scelte, il Diavolo è tornato ad allenarsi oggi. Il grande punto di domanda è chiaramente legato a RafaLeao, che potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Noah Okafor. Ma questo è un dubbio che ci porteremo fino alla vigilia. In avanti non si toccano Christian Pulisic, che potrebbe giocare da trequartista, e Alvaro Morata, pronto ad essere il punto di riferimento al centro, con Samu Chukwueze a destra.

Milan danneggiato? Noi diciamo di sì

Il rinvio della sfida del Dall’Ara, d’altronde, ha già fatto parlare tanto: i sostenitori campani si sono così lamentati perché il Milan arriverà più riposato alla sfida. Hanno chiaramente protestato e non poco i tifosi del Diavolo per via una di partita che oggettivamente si sarebbe dovuta giocare. Un brutto teatrino all’italiana che purtroppo avrà delle ripercussioni pesanti sul cammino del Milan in Serie A. Nessuno vuole mettere a repentaglio l’incolumità della gente di Bologna, soprattutto di fronte a un alluvione che ha già messo in difficoltà la città nei giorni scorsi. Ma parlando di sport e quindi di correttezza ed etica, si sarebbe dovuto e potuto giocare da un’altra parte, in un altro stadio e a porte chiuse.

Tijjani Reijnders

Verso Milan-Napoli, Conte perde un terzino

l dubbio maggiore di Antonio Conte è legato sicuramente a Stanislav Lobotka, che ha saltato la sfida contro il Lecce. Solo nei prossimi giorni capiremo se il centrocampista riuscirà a recuperare in extremis. Nel frattempo, gli azzurri devono fare i conti con un altro stop quello di Leonardo Spinazzola, che ha saltato il match contro i salentini per un guaio muscolare. L’affaticamento ha portato Conte a mandarlo in tribuna al pari di Nikita Contini, out per lo stesso motivo. Entrambi, dunque, sono a forte rischio per la sfida di martedì sera allo stadio San Siro.

