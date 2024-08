Bennacer potrebbe salutare il Milan entro la fine del mercato. Su di lui si segnalano gli interessamenti arabi che però non soddisfano i rossoneri.

Nell’ultima fase del calciomercato estivo, il panorama del calcio internazionale si anima con trattative e movimenti che potrebbero cambiare le sorti di molti club. Tra queste, spicca l’interesse manifestato nei confronti di Ismaël Bennacer, il talentuoso centrocampista del Milan, da parte di un club della Saudi Pro League araba, l’Al-Qadsiah. Il giocatore algerino, che non ha mai nascosto il proprio desiderio di giocare un giorno nel campionato saudita per motivi religiosi, culturali e di stile di vita, potrebbe vedere avvicinarsi il momento del trasferimento, ma solo se le condizioni saranno adeguate a soddisfare tutte le parti coinvolte.

Il desiderio di Bennacer

Ismaël Bennacer, con il suo contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2027 e una clausola risolutoria da 50 milioni di euro, è uno dei pilastri del centrocampo rossonero. L’interesse dell’Al-Qadsiah non sorprende, dato il calibro del giocatore e il suo pubblico desiderio di giocare nella Saudi Pro League. Tuttavia, Bennacer non ha formalmente chiesto la cessione, lasciando intendere che un’eventuale partenza sarà considerata solo se l’offerta sarà considerata adeguata da tutte le parti.

L’offerta dell’Al-Qadsiah

L’interesse dell’Al-Qadsiah per Bennacer è concreto, ma l’offerta fatta finora si è rivelata ben al di sotto delle aspettative del Milan. Con una proposta inferiore ai 20 milioni di euro, il club saudita si trova lontano dalla valutazione che il Milan attribuisce a uno dei suoi giocatori più influenti. Il Milan, infatti, non sembra disposto a trattare per cifre considerate inadeguate, mantenendo una posizione ferma rispetto al valore del proprio centrocampista.

Aspetti del Mercato

Questo episodio evidenzia la dinamica delicata e complessa del mercato del calcio, dove le aspettative e le valutazioni economiche dei club devono incontrarsi per permettere i trasferimenti. Il Milan, che considera la possibilità di rafforzare il proprio organico inserendo un altro centrocampista, è comunque legato alla necessità di vendere per bilanciare le proprie entrate e uscite. La situazione di Bennacer, con il suo specifico desiderio di destinazione e l’offerta attualmente inadeguata dell’Al-Qadsiah, rappresenta uno dei tanti puzzle che i dirigenti sportivi devono risolvere nel corso di una sessione di mercato.

