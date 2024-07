L’arrivo di Álvaro Morata al Milan ha segnato la fine di un mese di attese e speculazioni nel calciomercato del club rossonero. Ora, sembra che il focus della squadra si stia spostando verso un altro importante obiettivo: Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, dopo un Europeo da protagonista, è finito nell’orbita del Milan, pronto a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo agli ordini di Paulo Fonseca. Una mossa che potrebbe non solo soddisfare le richieste tattiche del tecnico ma anche animare il mercato e le scommesse relative al futuro del giocatore.

FULLKRUG AL MILAN: LE QUOTE

I principali siti di scommesse hanno posto Fullkrug tra i possibili acquisti del Milan, a conferma delle voci che lo vedono sempre più vicino alla squadra italiana. Attualmente, la quota per il suo trasferimento al Milan si attesta uniformemente a 3.00 su Snai, Gazzabet e Sisal Matchpoint. Queste quote indicano una possibilità concreta che l’attaccante tedesco possa presto indossare la maglia rossonera, a dimostrazione dell’interesse crescente e delle trattative in atto.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE

Il trasferimento di Fullkrug al Milan è un’operazione che, secondo le ultime notizie, vedrebbe il Dortmund richiedere 20 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante. Tuttavia, il Milan sembra intenzionato a trattare per una cifra vicina ai 13 milioni, simile a quella spesa per l’acquisto di Morata. Il contratto attuale di Fullkrug con il Dortmund, che prevede un ingaggio di 3,2 milioni fino al 2026, non sembra essere un ostacolo per la trattativa. Il giocatore, desideroso di ricoprire un ruolo da protagonista, potrebbe dunque trovare nel Milan la piazza ideale per le sue ambizioni.

Queste dinamiche del mercato, unite alle trattative in corso e alle quote degli scommettitori, delineano un panorama di grande attesa per i tifosi del Milan, ansiosi di vedere come le ultime mosse del calciomercato potranno rinforzare la squadra e influenzare la stagione a venire. In questo senso il possibile arrivo di Fullkrug offrirebbe all’attacco rossonero delle importanti opzioni alternative quali la fisicità e la possibilità di sfruttare il gioco aereo che con delle frecce ai lati come Leao, Pulisic e Chukwueze potrebbe portare ulteriori gol in dote al già prolifico attacco rossonero.

