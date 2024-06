Il Milan e l’Atalanta avrebbero trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo di De Ketelaere. Ecco i dettagli dell’accordo raggiunto tra i club.

Il Milan nella passata stagione aveva ceduto all’Atalanta Charles De Ketelaere in prestito con diritto di riscatto. Il talentuoso belga non aveva trovato infatti il giusto spazio in rossonero, chiuso da Brahim Diaz. In maglia nerazzurra il giocatore ha trovato la verve che tanto aveva stregato Maldini a portarlo a Milanello. De Ketelaere più volte ha espresso il forte desiderio di restare a Bergamo, trovando sotto la guida di Gasperini la figura ideale per crescere ulteriormente. Occorreva solo definire gli ultimi dettagli e, secondo quanto riferito da calciomercato.com, il punto è stato definitivamente trovato.

Charles De Ketelaere

De Ketelaere resta a Bergamo

Charles De Ketelaere resta a Bergamo. L’attesa fumata bianca sembra essere ormai arrivata. Calciomercato.com riferisce infatti le società hanno lavorato intensamente per cercare un punto di incontro per siglare ufficialmente l’accordo. La volontà del giocatore ha senza dubbio giocato un ruolo determinante per il buon esito della trattativa, avendo posto in cima ai proprio desideri la permanenza a Bergamo.

I dettagli e i numeri del nuovo accordo

L’Atalanta è riuscita ad ottenere un piccolo risparmio rispetto a quanto pattuito la scorsa estate per De Ketelaere. Il club orobico verserà nelle casse rossonere 22 milioni di euro più bonus ma, a differenza di quanto stipulato in precedenza, sarà cancellato il 10% sulla prossima ed eventuale rivendita del calciatore. L’amicizia e i buoni rapporti tra i club sono stati fondamentali per arrivare all’accordo che sembra ormai sbloccare ufficialmente l’approdo del belga all’Atalanta.

