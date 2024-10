Il Milan ragiona sempre attivamente su come ampliare il proprio brand. Dall’Atletico Madrid un “assist”: può valere 300 milioni. Il Milan, fin dal primo momento in cui RedBird si è insediato, ha cercato nuovi modi per ampliare a livello internazionale il brand Milan. Da qui nasce infatti il potenziamento necessario per competere con le altre super potenze continentali. Per colmare il gap con la Premier è necessario operare in tal senso, raggiungendo capillarmente ogni angolo del mondo con il nome Milan, ampliare i ricavi e quindi conseguentemente anche la forza di acquisto sul mercato. L’attivo di bilancio I conti in ordine rappresentano uno dei fiori all’occhiello di questa proprietà. Tallone di Achille per molte, e punto di forza per il Milan. RedBird non è riuscita infatti solo a rientrare dall’esposizione debitoria ma, addirittura, anche a riportare il segno più sui libri contabili di una società a cui mancava da troppi […]

Leggi l’articolo completo Milan, l’Atletico Madrid indica la strada: può valere 300 milioni, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG