Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, c’è un solo insufficiente tra le fila del Milan per quanto riguarda il match di ieri contro la Lazio: si tratta di Olivier Giroud.

Impreciso in appoggio, da ricordare unicamente una girata velenosa sulla prima palla utile. Provedel però c’è. Il suo voto pertanto non può essere sufficiente: 5,5 per il francese.

