Alla vigilia di Milan-Lazio, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha raccontato quelle che sono le sue sensazioni in vista della sfida

Domani il Milan sfida la Lazio per un match valevole per il settimo turno di Serie A. Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa odierna, ha raccontato le sue sensazioni in vista del match.

LE PAROLE – «Non conta la vetta in questo momento, non esistono partite facili ne impossibili, dipende dall’approccio che uno ha, ho visto le cose giuste e vogliamo metterle sul campo anche domani».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-LAZIO.

