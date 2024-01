Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, si è infortunato con l’Algeria e non è sceso in campo nel match contro il Burkina Faso

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, si è infortunato con l’Algeria e non è sceso in campo nel match contro il Burkina Faso.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo staff medico rossonero è già in contatto con quello della nazionale africana per capire meglio il problema muscolare che ha rimediato il centrocampista. Le sue condizioni però, secondo il quotidiano, al momento non preoccupano il club milanese.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG