Il tecnico lusitano rispetto al suo predecessore fa fare più doppie sedute durante la settimana.

Nonostante l’assenza di nuovi volti al centro sportivo di Milanello per la preparazione alla nuova stagione calcistica 2024/25, l’attenzione si concentra sulle metodologie e strategie con cui Paulo Fonseca si accinge a preparare la sua squadra alla nova stagione. Gli occhi sono puntati in particolare sulla didattica e la tattica di gioco che verranno adottate, così come sulle condizioni fisiche dei giocatori, che seguono un programma di allenamento intensivo ma equilibrato.

Curiosità per il debutto

La squadra si sta preparando intensamente per la prima partita ufficiale della stagione contro il Rapid Vienna, fissata per questo sabato alle 17.30. La trasferta a Vienna rappresenterà per il Milan un test importante. Un punto che suscita particolare interesse è quale modulo Fonseca deciderà di adottare per questa stagione e come verranno messe in atto le dinamiche di gioco. Dato il periodo di ferie per molti titolari, conseguenza dei loro impegni agli Europei, sarà affascinante vedere come il tecnico gestirà la rosa disponibile per iniziare al meglio la stagione.

Paulo Fonseca

La nuova metodologia

Il regime di allenamento impostato da Paulo Fonseca segna una svolta rispetto alle precedenti gestioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il programma di preparazione prevede un’intensità elevata, alternando sedute mattutine focalizzate sulla preparazione fisica a sessioni pomeridiane incentrate su aspetti tecnico-tattici. Tale approccio mira a garantire prestazioni elevate mantenendo al contempo un occhio di riguardo alla prevenzione degli infortuni. È stata cambiata infatti parte della composizione del team di fisioterapisti.

