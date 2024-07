L’attaccante spagnolo accostato con forza ai rossoneri non ha voluto parlare di mercato anche se sono importanti le sue dichiarazioni sul suo attuale club.

In seguito alla recente vittoria dell’Europeo con la maglia della Spagna, Alvaro Morata si trova nel mirino del Milan per la prossima stagione. Il calciatore, attualmente sotto contratto con l’Atletico Madrid, ha lasciato intendere che il suo futuro potrebbe essere al Diavolo, nonostante al momento preferisca concentrarsi sulle celebrazioni per il trionfo continentale.

Le dichiarazioni

“Ora è il momento di festeggiare, poi vedremo“. Con queste parole, l’attaccante ha espresso il suo attuale stato d’animo dopo aver alzato la coppa dell’Europeo da capitano. Interpellato dalla RAI sul suo possibile trasferimento al Milan, lo spagnolo ha preferito rimandare ogni discussione, scegliendo di godersi il successo e le vacanze imminenti.

Alvaro Morata

Frasi criptiche

Durante una conferenza stampa notturna, invece, Morata ha rivolto un appassionato ringraziamento all’Atletico Madrid, menzionando figure chiave come Miguel Ángel Gil, Diego Simeone e il compagno Koke. Le sue parole, per quanto cariche di gratitudine, sembrano preludere a un possibile addio al club spagnolo.

Il trionfo più bello

Morata si è soffermato anche sul suo contributo durante l’Europeo, definendo la competizione come il picco della sua carriera; il tutto nonostante un rendimento personale più orientato al lavoro di squadra che alle prestazioni individuali, con un unico goal segnato all’esordio contro la Croazia. Il giocatore ha rivelato un aneddoto significativo, raccontando di come Giorgio Chiellini, prima della finale, lo abbia incoraggiato a vincere e alzare la coppa.

