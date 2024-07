L’ex difensore Alessandro Costacurta si è espresso sulle prestazioni dei giocatori rossoneri agli europei elogiando Leao.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Alessandro Costacurta che ha detto la sua su Morata e non solo. “Mi piace la sua attitudine in campo: aiuta la squadra e fa tutto benino. Ammetto che non mi entusiasma e che ce ne sono di migliori, ma tra quelli che erano disponibili sul mercato, è sicuramente una buona scelta. Credo che possa aiutare il Milan e portare i gol che servono. Su Zirkzee sono d’accordo con Zlatan. E’ l’ora di finirla con i procuratori che vogliono influenzare le scelte di una società con commissioni astronomiche”.

Theo Hernandez

Sullo svedese

“Sinceramente adesso comincia a piacermi di più. Per un certo periodo non parlava e non ci metteva la faccia, mentre adesso… Al Milan serve uno che comunichi e lui lo fa bene”.

I rossoneri agli Europei

“Leao ha giocato un discreto torneo ed è stato uno dei più positivi perché è cresciuto partita dopo partita. Questo è un segnale che ha la mentalità giusta, la prossima stagione migliorerà ancora. Theo non mi ha impressionato, Maignan è stato decisivo e Reijnders è stato importante”.

I 3 big Leao, Maignan e Theo Hernandez

“Sono i tre giocatori più internazionali e l’obiettivo deve essere quello di aggiungerne altri, magari facendoli crescere stagione dopo stagione”. Con gli entourage degli ultimi due si riapriranno le discussioni per i rinnovi dopo la fine della sessione estiva di mercato.

