L’esperto di mercato Daniele Longo ha aggiornato le situazioni riguardanti il mediano ed il terzino.

Daniele Longo ha parlato a Radio Rossonera di due trattative che riguardano il mercato del Milan in entrata. “Siamo arrivati al rettilineo finale per Fofana, è stato raggiunto l’accordo con il giocatore e non era scontato perché all’inizio della trattativa si parlava di una forte tentazione del ragazzo verso la Premier League. La sua priorità assoluta è il Milan, c’è un accordo per un contratto di 5 anni a 3,5 milioni a stagione. Con il Monaco non c’è ancora l’accordo, perché non è ancora stata accettata la prima offerta da 12 + 3 di bonus. Il Milan è forte del sì del giocatore e del fatto che il Monaco abbia aperto ufficialmente alla cessione di Fofana. La scadenza è nel 2025, il Milan cercherà di strappare la miglior condizione possibile. A 25 per Milan è improbabile”.

Emerson Royal

Sul terzino

“In questo momento Emerson Royal è lontano dal Milan, la forbice tra domanda e offerta è alta. Quando vai a trattare con un club come il Tottenham o lo accontenti, o il giocatore non lo prendi. Gli Spurs non hanno bisogno di cederlo. Inoltre c’è anche un’offerta dell’Al-Nassr che verrà formalizzata più avanti, vedremo se il giocatore si farà tentare da questa sirena araba. Mi sembra che sia l’auspicio anche di alcuni tifosi del Milan, tra i nomi accostati ai rossoneri è quello che suscita meno interesse. La scelta di Emerson Royal è di Moncada”.

