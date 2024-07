L’attaccante spagnolo secondo alcune indiscrezioni potrebbe già domani svolgere le visite mediche propedeutiche al suo passaggio in rossonero.

In seguito all’entusiasmante vittoria agli Europei da capitano della Spagna, Alvaro Morata si prepara a intraprendere una nuova avventura nel panorama calcistico italiano. L’attaccante è ora pronto a vestire la maglia del Milan.

Una nuova sfida

Per il capitano della Spagna sostituire Olivier Giroud non sarà compito facile, ma Morata ha dimostrato a più riprese di essere all’altezza delle sfide che la sua carriera gli ha presentato. La sua esperienza e le sue capacità saranno fondamentali per Paulo Fonseca, e Zlatan Ibrahimovic stesso ha avuto un ruolo decisivo nel convincere lo spagnolo a unirsi alla causa milanista.

Alvaro Morata

Le ultime novità sulla trattativa

Il Milan fa sul serio e infatti ha già informato l’Atletico Madrid della propria intenzione di pagare la clausola rescissoria da 13 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante. Un gesto che dimostra la determinazione e la fiducia riposta nel giocatore, visto come la pedina mancante per completare l’attacco rossonero. L’accordo prevede, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, che Morata svolga le visite mediche con il Milan già nella giornata di domani, 16 luglio, a Madrid.

Il contratto

Se tutto andrà bene l’ex Juventus e Real Madrid firmerà un contratto quadriennale che lo leggerà alla squadra rossonera fino al 30 giugno 2028. Il suo ingaggio sarà di 4.5 milioni di euro a stagione, a cui si potranno aggiungere bonus legati a prestazioni personali e obiettivi di squadra.

