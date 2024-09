Questa pessima partenza di campionato ha messo veramente tutti sul banco degli imputati. Ecco le principali problematiche del mondo Milan

Nelle scorse settimane, il mondo del calcio ha assistito a un progressivo crescendo di insoddisfazione tra i tifosi del Milan, club storico del calcio italiano e globale. Dopo un inizio di stagione decisamente sotto le aspettative, con soli 2 punti conquistati in 3 partite, le critiche si sono fatte sempre più aspre e dirette, coinvolgendo diversi aspetti del club, dalla squadra alla dirigenza, a partire da Paulo Fonseca arrivando alla proprietà guidata da Gerry Cardinale.

Una squadra sotto esame

La campagna acquisti estiva del Milan ha visto l’arrivo di nuovi giocatori come Morata, Abraham, Fofana, Pavlovic, e Emerson Royal. Tuttavia, tra i tifosi prevale il senso di una rosa non adeguatamente rinforzata, specie alla luce delle partenze di elementi chiave come Giroud, Kjaer, e Kalulu. La preoccupazione principale riguarda la capacità di queste nuove acquisizioni di integrarsi e di innalzare il livello della squadra, al fine di competere ai massimi livelli sia in Italia sia in Europa.

Rafael Leao e Theo Hernandez

Una dirigenza contestata

Il malcontento non si ferma alla composizione della rosa, ma si estende alla dirigenza del Milan. La partenza di Paolo Maldini, figura emblematica e storica del club, ha lasciato un vuoto che non sembra essere stato colmato. Le dichiarazioni recenti di Giorgio Furlani riguardanti le vicende contrattuali di giocatori come Theo Hernandez e Rafael Leao non hanno fatto altro che alimentare la tensione, generando ulteriori perplessità sulla figura e sul ruolo di Gerry Cardinale e dell’intero apparato dirigenziale ante RedBird.

Visioni future e dubbi dei tifosi

La strategia di lungo termine adottata dalla proprietà RedBird, focalizzata sull’aumentare il valore del club in previsione di una futura vendita, è stata accolta con scetticismo dalla tifoseria. Nonostante un bilancio in attivo e indicatori economici positivi, i tifosi lamentano una mancanza di ambizione sul mercato e sulle scelte tecniche, interrogandosi sul perché non si punti a un campione di livello mondiale o a un allenatore dal curriculum più illustre. La questione centrale sembra essere l’equilibrio tra la gestione economica del club e la passione calcistica, in una cornice in cui i valori storici e identitari del Milan sembrano essere messi in secondo piano.

Un legame da ricucire

L’attuale momento del Milan solleva interrogativi fondamentali sul futuro del club, tra esigenze economiche e aspettative sportive. La tifoseria, storica e appassionata, chiede garanzie sulla capacità di coniugare successo commerciale con traguardi calcistici, in un contesto competitivo sempre più esigente. La gestione attuale si trova così a dover navigare in un mare difficile, cercando di ricucire il legame con una base di fan critici e preoccupati, ma sempre pronti a supportare il loro amato Milan nei momenti di difficoltà.

