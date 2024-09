Il club guidato da De Zerbi è riuscito a cedere un centrocampista e quindi ora avrebbe posto per il regista algerino.

Il Milan ha considerato a lun go per tutta l’estate l’ipotesi di cedere Ismael Bennacer: l’algerino non è più ritenuto un pezzo da novanta e ha un ingaggio pesante.

Gli ultimi giorni di mercato

Negli ultimi giorni del mercato estivo, le sorti dell’ex Empoli sembravano segnate da un possibile cambio di maglia. Il giocatore, il cui rendimento è sotto gli occhi di molti top club europei, non ha partecipato attivamente agli allenamenti con il Milan, alimentando voci e speculazioni su un suo potenziale trasferimento. Sia l’Atletico Madrid che l’Olympique Marsiglia hanno mostrato interesse per il centrocampista, ma nessuna delle due opzioni si è concretizzata. Una terza pista, quella che porterebbe Bennacer verso l’Oriente, ha fatto emergere l’eventualità di un mercato in arrivo per i rossoneri, con Adrien Rabiot segnalato come possibile sostituto.

Ismaël Bennacer

Ritorno di fiamma

L’interesse del Marsiglia però non è svanito con la chiusura del mercato estivo. Fonti francesi, precisamente La Provence, indicano un rinnovato intento da parte dell’Olympique Marsiglia di puntare con decisione sul centrocampista nella sessione di mercato invernale. Roberto De Zerbi, alla guida tecnica della squadra francese, sembra aver già avviato i primi contatti con Bennacer, promettendo un impegno concreto per portarlo sotto la propria guida. La recente cessione di Jordan Veretout (e non solo) da parte del Marsiglia ha generato le risorse finanziarie necessarie per poter avanzare una proposta allettante al Milan e al giocatore stesso.

