Importanti novità in casa Milan sulle condizioni di Pierre Kalulu, Zlatan Ibrahimovic e Junior Messias. Ecco cosa filtra

Il Milan continua la sua preparazione in vista del big match di domenica contro il Napoli. I rossoneri sono in questo momento in campo a Milanello proseguendo il lavoro sotto gli ordini di Stefano Pioli.

Come riporta Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, stanno svolgendo un allenamento personalizzato Kalulu, Ibrahimovic e Messias. Nessuno di loro sarà a disposizione per la gara del Maradona.

The post Milan, le ultime da Milanello: le novità su Kalulu, Ibra e Messias appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG