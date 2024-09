Il passaggio di Leao al Barcellona, scrivono in Spagna, sarebbe saltato per un cavillo burocratico. Ecco il retroscena clamoroso.

Nella vibrante arena del calciomercato estivo, molti sono stati i movimenti che hanno attirato l’attenzione, ma pochi come il possibile trasferimento di Rafael Leao dal Milan al Barcellona hanno sollevato tante speculazioni e commenti. Il giocatore portoghese, in forza ai rossoneri, è stato al centro di un’interminabile saga che ora sembra giungere a una conclusione inaspettata.

Un trasferimento ostacolato

Nel cuore di questa vicenda c’è stato un continuo tira e molla tra le due società coinvolte. Da un lato, il Milan ha manifestato fin dall’inizio una ferma resistenza all’idea di lasciar partire uno dei suoi gioielli più preziosi. D’altra parte, il Barcellona, sotto la spinta del suo presidente Joan Laporta, ha cercato in tutti i modi di ottenere l’assenso per portare Leao nei confini spagnoli. La persistenza del Barça ha trovato un ostacolo insormontabile non tanto nella volontà del Milan, quanto nelle regole imposte dalla Liga.

Rafael Leao

La posizione della Liga

La Liga ha giocato un ruolo determinante – scrive Bar Caneletes – nel bloccare l’ambizioso trasferimento. Nonostante gli sforzi di Laporta, che aveva anche cercato di garantire il finanziamento dell’operazione tramite un accordo commerciale con Nike, la Liga è rimasta irremovibile nella sua decisione. Questa situazione ha echeggiato il precedente caso di Dani Olmo, per il quale la Liga sembrava aver mostrato una maggiore flessibilità, alimentando quindi speculazioni e dibattiti sulla coerenza delle decisioni del campionato spagnolo in materia di trasferimenti.

L’impegno di Laporta e il futuro di Leao

Laporta ha insistito fino all’ultimo, cercando persino di aggirare gli ostacoli economici e regolamentari per aggiudicarsi il talento portoghese, ma alla fine ha dovuto accettare la realtà dei fatti. La fermezza della Liga, combinata con la posizione intransigente del Milan, ha reso impossibile la realizzazione di questo trasferimento. Rafael Leao rimarrà al Milan, almeno per il momento, e il Barcellona dovrà rivolgere altrove le proprie mire mercantili.

