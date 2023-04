Milan, Leao alla Mbappé? Ecco la mossa di Pioli! Il problema sono i gol: un abisso tra i due giocatori guardando i numeri

Tanti paragoni per il rossonero Rafael Leao, anche con Kylian Mbappé. Tornato ad essere decisivo e dominante, a Theo Herndandez, che ha giocato con entrambi, è stato chiesto se i due si somigliano. La risposta è stata sì, ma con un’aggiunta: «Rafa deve migliorare sotto alcuni aspetti».

I due giovani talenti si assomigliano in alcune caratteristiche: veloci, portentosi in progressione, abili nel dribbling e nell’assist. La differenza, però, sta nei gol. Leao in questa stagione ne ha fatti 13, Mbappé 34. Se si guarda alla carriera: 60 per il portoghese, 274 il francese. Un abisso, che si può colmare considerando che Pioli sta lavorando con Leao affinché faccia lo stesso passaggio che ha fatto il finalista dei Mondiali: passare da ala a centroavanti mobile. Esperimento già fatto, nel periodo di crisi, che non è andato bene: il tecnico rossonero insisterà. Lo scrive Tuttosport.

