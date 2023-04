Stefano Pioli al lavoro per rendere Rafeal Leao una punta mobile alla Mbappé: il confronto tra i due giocatori ha numeri simili nei dribbling, ma non nei gol

Sull’edizione odierna di Tuttosport, ha fatto un paragone tra Rafael Leao e Kylian Mbappé. Nonostante le somiglianze tra i due, soprattutto nel dribbling e in conduzione di palla, il calciatore del Milan sotto alcuni aspetti non regge il paragone, in particolare nella casella reti.

Leao in questa stagione ne ha fatti 13, Mbappé 34. Se si guarda alla carriera: 60 per il portoghese, 274 il francese. Un abisso, che si può colmare considerando che Pioli sta lavorando con Leao affinché faccia lo stesso passaggio che ha fatto il finalista dei Mondiali: passare da ala a centroavanti mobile. Esperimento già fatto, nel periodo di crisi, che non è andato bene: il tecnico rossonero insisterà.

