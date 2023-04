Le parole dell’ex attaccante del Cagliari, Jeda, sui rossoblu: «La squadra deve essere al top sia a livello fisico che mentale»

L’ex giocatore del Cagliari, Jeda, ha parlato a TMW Radio del momento dei rossoblù di Claudio Ranieri. Di seguito le sue parole.

SERIE B – «In questo momento siamo arrivati al rush finale. Bisogna fare attenzione perché è pericoloso stare a cavallo tra playoff e non playoff. Il Cagliari stava facendo un bel cammino ma si è un po’ fermato. Nelle prossime partite avrà squadre complicate che si vogliono salvare. Quelle che stanno lottando per salvarsi sono squadre che non ci si aspettava di vedere lì e sono forti. Basti pensare a Benevento e Spal. Il Cagliari deve essere a livello mentale e fisico al top».

LAPADULA – «Io voglio fare i complimenti a lui perché si è preso la squadra sulle spalle. Il suo compito è quello di fare gol è chiaro ma sta facendo tanto. Credo che Ranieri abbia trovato la quadra con la sua formazione ma manca l’attacco. All’inizio, infatti, aveva molte difficoltà».

DIFFIDATI – «Ci può stare. In questo campionato c’è bisogno di giocatori a livello caratteriale molto forti. Davanti a un pubblico esigente se non arrivano le cose si deve avere le spalle larghe. Il nervosismo può essere dato anche da questo. Può essere una chiave di lettura».

