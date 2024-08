Rafa Leao, nella notte di Milan-Real Madrid, ha inviato un consiglio di natura tattica a Fonseca in merito alla posizione di un suo compagno.

La scorsa notte il Milan ha giocato la sua seconda partita nella tournée americana. Dopo la vittoria di misura contro il Manchester City, gli uomini di Fonseca hanno la meglio anche del Real Madrid dell’ex mai dimenticato Carlo Ancelotti. I sistemi di gioco appaiono sempre più oliati, collaudati, e perfezionati. La squadra si muove in modo armonico dando la sensazione che i margini di miglioramento siano ancora molti. Tra questi c’è anche il consiglio che Leao ha voluto mandare al neo tecnico rossonero, attraverso un’intervista alla ‘ESPN‘.

Leao consiglia a Fonseca di schierare Pulisic da 10

Le parole, inviate in via indiretta a Fonseca, suonano come un dolce consiglio al neo tecnico rossonero per rendere ancora più esplosivo l’attacco del Milan. Il portoghese ha infatti affermato di preferire “Christian Pulisic quando gioca da numero 10. Dal centro ha la possibilità di occupare lo spazio sia a sinistra che a destra. Penso che possa essere molto pericoloso da quella posizione, ma in generale sta benissimo nella nostra squadra, sia da 10 che a destra”. Ha poi aggiunto che l’americano “da 10 mi farebbe qualche assist, potremmo giocare veloce, con gli uno-due oppure a un tocco in mezzo al campo… può fare tutto”.

Christian Pulisic

Cambi anche a centrocampo?

La nuova idea tattica su cui sta lavorando Fonseca – spiega Tuttosport – costringerebbe il tecnico rossonero a irrobustire la linea mediana per dare maggiore copertura a un quartetto d’attacco a trazione decisamente anteriore. Supportare infatti contemporaneamente Chukwueze, Leao, Pulisic e Morata, obbliga ad avere un centrocampo molto robusto e fisico, e oliare a menadito ogni movimento senza palla per conservare il maggior equilibrio possibile. Fonseca potrebbe quindi stupire tutti nelle prossime settimane con le sue scelte.

