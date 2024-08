Paulo Fonseca potrebbe ridisegnare il suo Milan cambiando ruolo a uno dei migliori giocatori della passata stagione.

Il precampionato serve sia a rodala rosa per la stagione ormai alle porte, ma anche per provare, studiare, e mettere in atto nuove tattiche di gioco. Non fa eccezione Fonseca che, nelle ultime uscite del suo Milan, ha provato diversi interpreti diversi per sciorinare la propria idea di gioco. Non è un caso infatti il massiccio impiego di giovani, oltretutto molto brillanti sia contro il Manchester City che contro il Real Madrid. Non è un caso inoltre la nuova idea tattica che il tecnico sta progettando per Pulisic. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha svelato le intenzioni di Fonseca.

Pulisic trequartista

Paulo Fonseca sta maturando un’ipotesi davvero molto suggestiva e che, già sul finire della passata stagione, era balenata anche a Stefano Pioli. Pulisic, autore di un campionato straordinario, potrebbe infatti essere impiegato in un ruolo differente rispetto a quello a cui eravamo stati abituati. Tuttosport rivela infatti che, nel 4-2-3-1 di Fonseca, potrebbe occupare il ruolo di trequartista dietro la punta, Morata. Ruolo che per intenderci ha avuto Loftus-Cheek quando alla guida dei rossoneri c’era Pioli. Questa mossa libererebbe il talento di Chukwueze, non più costretto ad essere il solo alter ego dell’americano.

Christian Pulisic

Cambi anche a centrocampo?

La nuova idea tattica su cui sta lavorando Fonseca – spiega Tuttosport – costringerebbe il tecnico rossonero a irrobustire la linea mediana per dare maggiore copertura a un quartetto d’attacco a trazione decisamente anteriore. Supportare infatti contemporaneamente Chukwueze, Leao, Pulisic e Morata, obbliga ad avere un centrocampo molto robusto e fisico, e oliare a menadito ogni movimento senza palla per conservare il maggior equilibrio possibile. Fonseca potrebbe quindi stupire tutti nelle prossime settimane con le sue scelte.

