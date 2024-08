Fofana è sempre più vicino a essere un nuovo giocatore del Milan. L’ultimo indizio, apparso sui social, apre ad ogni scenario di mercato.

Nel fervente universo del calciomercato, dove ogni mossa può significare la differenza tra una stagione di successo o di delusioni, il Milan si presta a essere nuovamente protagonista con un obiettivo ben chiaro: Youssouf Fofana. La squadra rossonera, sotto la guida della sua dirigenza, non molla la presa sul centrocampista del Monaco, nonostante le prime resistenze incontrate. Un nuovo capitolo si apre nella trattativa che potrebbe portare il giovane talento a vestire la maglia del Diavolo, delineando strategie e cifre che potrebbero infine convincere la controparte a cedere. L’ultimo indizio, apparso sui social, fa sognare i tifosi che ora più che mai sperano nel buon esito della trattativa.

L’indizio

Ai tempi dei social, un post, un commento o un semplice like, possono essere chiari ed evidenti segnali che qualcosa si stia muovendo, soprattutto in ottica mercato. Oggi Fofana fa rientro al Monaco dopo le meritate vacanze post Europeo e, per forza maggiore, affronterà la dirigenza francese che sta facendo “ostruzionismo” al suo trasferimento al Milan. L’accordo con i rossoneri c’è infatti da tempo, così com’è chiara la volontà di Fofana di sposare il progetto, al punto da rifiutare anche offerte provenienti dalla Premier. Il centrocampista francese, su Instagram, ha risposto al commento di Moussa Diaby che recitava: “‘Vieni al Milan mi campione”, con le medesime parole: “Se sei tu a chiederlo fratello mio”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Qualcosa bolle in pentola

Eppur si muove, direbbe Galileo Galilei. La trattativa tra il Milan e il Monaco è tutt’altro che chiusa, anzi. Le intenzioni del Club di Via Aldo Rossi sono chiare: acquistare il giocatore francese a un prezzo che sia congruo con la scadenza ravvicinata del suo contratto. Intanto, seppur a parole il Monaco alza il muro con il Milan, ha ingaggiato in queste ore Camara dal Metz, come sostituto di Fofana. La sensazione è che qualcosa stia avvenendo e che la trattativa possa sbloccarsi da un momento all’altro.

