Le parole di Rafael Leao, attaccante del Milan, dopo la vittoria dei rossoneri contro il Lecce, arrivata con una sua doppietta

Rafael Leao ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

«Cerco sempre di essere e di fare quello che ho fatto oggi, anche se non faccio gol voglio fare assist fare un bella partita. La cosa più importante era vincere. Con queste squadre è difficile fare gol, ma è stato importante aver segnato nel primo tempo e andare negli spogliatoi tranquilli. Ritorno al gol a San Siro? Oggi pensavo di dover far gol, è sempre bello fare gol a San Siro. Il mister vuole che faccia gol di testa e oggi sono riuscito a farlo. Classifica Non si può sbagliare in campionato, stiamo facendo una stagione in Champions League e l’anno prossimo dobbiamo essere lì. Sanzione Juve? Noi facciamo il nostro».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG