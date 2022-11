L’attaccante del Milan Rafael Leao vince il premio come miglior giocatore del mese di ottobre per EA Sports. Il comunicato

Il premio EA Sports Player of the Month di ottobre è stato assegnato al calciatore del Milan Rafael Leao. La consegna del premio avverrà nel prepartita di Milan-Fiorentina, in programma domenica 13 novembre alle 18:00 a San Siro.

Il portoghese trionfa davanti a Milinkovic-Savic, Barella, Lookman e Osimhen.

