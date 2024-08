L’assenza di Morata, per infortunio, costringerà Fonseca a disegnare una squadra senza lo spagnolo in attacco. Ecco chi potrebbe schierare al suo posto a Parma.

In vista della prima trasferta stagionale del Milan contro il Parma, l’allenatore dei rossoneri, Fonseca, sembra intenzionato ad adottare una strategia sorprendentemente offensiva. Dopo un inizio di campionato che ha visto il Milan pareggiare contro il Torino e il Parma ottenere lo stesso risultato contro la Fiorentina, Fonseca è consapevole che la partita in trasferta non sarà una passeggiata. In questo contesto, il tecnico sta considerando alcune mosse audaci per la sua squadra, con un focus particolare sull’attacco e sulle possibili novità in formazione.

Un attacco rinnovato e sorprendente

Per la prossima partita, Fonseca starebbe valutando l’opzione di schierare Rafael Leao come punta centrale nell’attacco del Milan, abbandonando temporaneamente il tradizionale ruolo sull’esterno per l’attaccante. Questo cambiamento tattico potrebbe portare a una formazione estremamente offensiva con Chukwueze a destra, Okafor a sinistra e Pulisic in posizione di trequartista, creando così un quartetto d’attacco di notevole impatto e potenziale creativo. Questa decisione segna un potenziale allontanamento dalle strategie convenzionali, puntando su un approccio più aggressivo e dinamico per sorprendere l’avversario.

Rafael Leao

Nuovi volti in campo

La novità non riguarda solo la posizione di Leao ma anche l’introduzione di nuovi giocatori nell’undici titolare. Segnalato per le sue ottime prestazioni in allenamento a Milanello, Fofana si candida a un posto da titolare al fianco di Reijnders, delineando quella che potrebbe essere la coppia centrale di centrocampo per la stagione. Inoltre, è previsto l’esordio dal primo minuto per Pavlovic, a conferma della volontà di Fonseca di sperimentare e possibilmente trovare la miglior combinazione da campo. Con l’assenza di Morata per infortunio, i cambiamenti sembrano inevitabili e potrebbero rappresentare un’occasione per i giocatori meno utilizzati di dimostrare il loro valore.

Competizione per un posto da titolare

La partita contro il Parma potrebbe inoltre vedere una sfida interessante per il ruolo di terzino destro. Emerson Royal, il laterale brasiliano, sta infatti mostrando segni di miglioramento e sembra pronto a contendere a Calabria il posto da titolare. Questa competizione interna è un segnale della profondità della rosa del Milan e dell’importanza di mantenere un’alta intensità e prestazione, considerato che giocatori di qualità sono pronti a entrare in campo e lasciare il segno quando chiamati in causa.

Progetto giovani e futuro

Al di là dell’imminente partita, il Milan continua a dimostrare un forte impegno verso il rinnovamento della squadra e l’integrazione di giovani talenti. Il lavoro sul mercato, con attenzione particolare ai giovani come Camarda e Ibrahimovic Jr., evidenzia una strategia a lungo termine volta a costruire una squadra competitiva non solo per la corrente stagione ma anche per quelle future. L’approccio di Fonseca, con una squadra giovane e dinamica, si allinea perfettamente a questa visione, promettendo una stagione ricca di passione e nuovi sviluppi.

