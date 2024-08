Il Milan non ha nemmeno preso in considerazione l’offerta arriva dalla Spagna, sponda Barcellona, per Leao. Ecco il punto della situazione.

In un contesto calcistico sempre più dinamico e imprevedibile, il calciomercato estivo diventa terreno fertile per voci, trattative e colpi di scena capaci di accendere le fantasie dei tifosi e di movimentare l’intero panorama sportivo. In questo fervente scenario, il Milan si trova al centro di attenzioni particolari, non solo per gli acquisti in vista della prossima stagione ma anche per le possibili partenze che potrebbero delineare il futuro assetto della squadra.

La situazione di Rafael Leao

Rafael Leao, attaccante del Milan, è recentemente balzato agli onori delle cronache calcistiche non tanto per le sue prestazioni sul campo, quanto per l’interesse manifestato nei suoi confronti da uno dei club più blasonati d’Europa: il Barcellona. La squadra spagnola, sempre alla ricerca di talenti in grado di elevare il livello tecnico della rosa, avrebbe proposto 60 milioni di euro più un giocatore a scelta tra Andreas Christensen, Ferran Torres, Inigo Martinez e Alejandro Balde come pedina di scambio per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante portoghese.

Il Milan e la sua posizione

Nonostante l’apparente vantaggiosità dell’offerta ricevuta, la dirigenza rossonera sembra avere le idee chiarissime riguardo al futuro di Leao: il giocatore è considerato incedibile. Tale decisione si basa su due pilastri fondamentali: da un lato, il contratto del giocatore con il club milanese è vincolato fino al 2028, fornendo al Milan una certa tranquillità sulla permanenza dell’atleta; dall’altro, fino al 15 luglio scorso, Leao era tutelato da una clausola rescissoria fissata a 175 milioni di euro, cifra che ne sanciva ulteriormente il valore e la centralità nel progetto sportivo rossonero.

Le strategie e gli obiettivi del Milan

Al di là della vicenda legata a Rafael Leao, i movimenti di mercato del Milan si delineano su più fronti, con l’intenzione di chiudere la rosa a disposizione di Paulo Fonseca in vista della nuova stagione. La squadra è attivamente impegnata anche nella ricerca di potenziali rinforzi, come testimonia l’interesse verso Vos dell’Ajax, e nella gestione delle cessioni, con Kalulu, Pobega e Adli tra i nomi sul tavolo delle trattative. La strategia di mercato rossonera appare quindi complessa e multifacetata, mirata a equilibrare uscite e entrate in modo da costruire un organico competitivo su tutti i fronti.

