L’attaccante esterno del Milan, Leao parla in un intervista al portale A Bola dove risponde a due domande molto interessanti.

Rafael Leao, straordinario interprete offensivo del Milan di questa stagione parla al portale A Bola della sua stagione e dell’interessamento del Real Madrid.

Queste le sue parole: “Sono al Milan, ho altri due anni di contratto. Intoccabile? Sono felice di queste parole. Mi sento a casa, ma in questo momento il mio focus è sulla Nazionale. Real Madrid? Sono molto felice, ma ho i piedi ben saldi per terra. È un orgoglio lavorare con giocatori con molta esperienza.“

Ricorda la sua crescita calcistica: “Per quanto riguarda la mia evoluzione, ho lasciato lo Sporting giovane e sono andato al Lille. La gente potrebbe non saperlo, ma la Ligue 1 è un campionato forte, sono migliorato lì. Poi il trasferimento importante al Milan. I primi due anni non sono andati come avrei voluto, ma ora sono più maturo e fiducioso, la stagione è andata come volevo. Spero di fare grandi cose in futuro“.

