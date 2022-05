Klopp in vista della finale di Champions League tra Liverpool-Real Madrid parla in conferenza stampa anche di Mané.

L’attenzione è tutta rivolta alla finale di Champions League per il Liverpool contro il Real Madrid, ma il tecnico Klopp viene anche interpellato sulla possibile cessione di Mané al Bayern Monaco, queste le sue parole: “Sadio è nella migliore stagione della sua vita, è una gioia per gli occhi vederlo. Il calcio gli ha chiesto molto in questa stagione, moltissimi finali. Non posso parlare di Bayern Monaco, pensiamo solo a questa partita. È importante per lui, per noi… Non è la prima volta che in un partita chiave escano notizie sul Bayern Monaco“.

Jurgen Klopp

Parlando degli avversari della finale invece: “Giochiamo contro la squadra più decorata, con un allenatore che l’ha vinta già. L’unica cosa che stiamo pensando è come giocare la partita, non pensiamo a un secondo a cosa potrebbe essere. Rivincita? Abbiamo perso quella partita. Tutti siamo motivati da cose differenti, abbiamo 25-26-27 giocatori e tutti sono motivati differentemente. Non abbiamo dimenticato quello che è successo a Kiev, ma c’è già abbastanza motivazione senza rivederlo. Ci sono così tante ragioni per avere motivazioni domani sera. Chi è il favorito? Non lo so“. Conclude così.

