Lautaro Martinez parla del compagno di nazionale Paulo Dybala in una intervista a Tyc Sports, riguardo in chiave Inter.

L’Argentina si prepara alla sfida contro l’Italia, Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter viene interpellato durante un intervista al portale Tyc Sports sul futuro di un suo compagno di nazionale, Paulo Dybala. Queste le parole della punta: “Non abbiamo mai parlato con lui dell’argomento del suo futuro. Abbiamo parlato di tantissime cose, ma soprattutto della Nazionale. Quando finiremo queste partite, magari ne parleremo. E’ un giocatore di qualità e personalità; l’unica cosa che spero è che vada a giocare dove si sentirà felice“.

Lautaro Martinez

Riguardo la sfida all’Italia invece: “Sarà una partita importantissima contro un avversario di livello, anche se non si è qualificato per il prossimo Mondiale. Li conosciamo bene e sarà un bel test per capire a che punto siamo arrivati“. Conclude il giocatore dell’Argentina e dei nerazzurri.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG