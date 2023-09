Rafael Leao, attaccante del Milan, ha così parlato della situazione in casa rossonera, con uno sguardo al futuro

Rafael Leao ha parlato in un’intervista a GQ Portugal, soffermandosi sulla scorsa stagione e sui prossimi obiettivi del Milan.

LA SEMIFINALE DI CHAMPIONS – «Avevamo qualche assenza e, a causa della mancanza di soluzioni in panchina, l’Inter è stata nettamente superiore. Loro hanno una squadra molto completa, sia nell’undici titolare che in panchina, e credo che questo abbia fatto la differenza nelle due partite»

IL SOGNO CON IL MILAN – «Credo che il club sia sulla strada giusta, siamo riusciti a raggiungere le semifinali di Champions League. Ora l’obiettivo del club deve essere quello di continuare a salire, di continuare ad aggiungere, di continuare ad essere forte. E sono sicuro che il Milan tornerà presto a vincere una Champions League, che è il nostro obiettivo. Parlo per me, sono giovane, sono un giocatore che vuole vincere grandi cose, la Champions League penso sia il sogno di ogni giocatore e stiamo lavorando per questo»

FUTURO – «Non si può dire mai, ma sono in un club che mi ha accolto molto bene, ho rinnovato adesso, se avessi in mente di andarmene non rinnoverei, sono concentrato a fare grandi cose in due o tre anni al Milan»

