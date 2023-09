Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è decisamente poco convinto delle mosse di mercato dei nerazzurri.

L’Inter ha fatto percorso netto finora in campionato dopo 5 partite ed altrettante vittorie; in Champions League la Real Sociedad si è rivelato un avversario più ostico del previsto ma i nerazzurri sono comunque riusciti a non perdere al termine di una gara giocata molto male. In pochi si aspettavano una partenza così convincente dopo che il mercato aveva portato via Lukaku, Onana, Brozovic e Dzeko; hanno fatto discutere sopratutto gli acquisti in attacco, il reparto a detta di molti si è impoverito.

Juan Cuadrado

Critiche

Ivan Zazzoni a Pressing critica l’operato di Marotta e Ausilio e toglie meriti alla squadra di Inzaghi per questo inizio di campionato; ecco le sue considerazioni. “Mi sono dispiaciuto per Arnautovic ma quando ho visto che si sono fatti mali lui, Cuadrado e Sanchez ho pensato che ad una certa età si fa fatica. L’Inter in estate ha fatto quello che ha potuto, ha dovuto vendere per acquistare ma c’è chi non ha fatto proprio nulla come il Napoli o la Roma che ha fatto Lukaku, la Juve ha preso Weah che non gioca mai e ha venduto. L’Inter ha fatto quello che ha potuto e poi ha preso Pavard per una cifra iperbolica, secondo me, rispetto a quello che vale. Oggi non è tanto più forte lei ma sono tanto più deboli le altre. Se mi piace Pavard? Poco. Calhanoglu poi non ha un cambio“.

