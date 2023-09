Le dichiarazioni dell’ex centrocampista dell’Inter Vidal nei confronti di Ten Hag dopo il trattamento che ha ricevuto Cristiano Ronaldo

Le parole dell’ex Inter Arthuro Vidal a One Football nei confronti del tecnico Ten Hag sulla questione CR7.

«Quell’allenatore è entrato male. Come si fa a far fuori Cristiano Ronaldo? Questi ragazzi sono fatti così. Ecco perché a volte gli allenatori che arrivano lasciano un tale casino. Terribile. Non so come ragionino: togliere Cristiano? Era il capocannoniere e lo mandano via. I pelati sono molto complicati».

L’articolo Vidal: «L’allenatore peggiore? Sicuramente quel pelato di…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG