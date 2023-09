Le parole di Rafael Leao, esterno del Milan, dopo la vittoria dei rossoneri contro la Roma arrivata con il suo gol

Rafael Leao ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro la Roma. Di seguito le sue parole.

GOL DA SUPERPOTERI – «Sì, l’ho provato da tre anni il gol in rovesciata. Sono contento ma la vittoria è la cosa più importante per mantenere il livello e stare primi in classifica».

STEP DA UOMO-SPOGLIATOIO – «Sono uno in più per aiutare la squadra dentro e fuori dal campo. Chi è fuori anche deve aiutare a vincere la partita, sono molto contento di tutta la squadra».

CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG