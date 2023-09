Jose Mourinho non parlerà ai giornalisti dopo la sconfitta della Roma contro il Milan: la decisione del tecnico giallorosso

Jose Mourinho non parlerà in conferenza stampa e nemmeno alle televisioni. Il tecnico della Roma, come riportato da DAZN, ha deciso di chiudersi nel silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Milan.

Possibile che dietro la sua decisione ci sia il contestato rigore con cui il Milan è passato in vantaggio nel primo tempo.

