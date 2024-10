L’erede di Theo sarebbe già stato scelto: indiscrezione clamorosa. Ecco l’idea sorprendente che starebbe prendendo forma in casa Milan.

Il futuro di Theo al Milan è ancora tutto da scrivere, da verificare e valutare. Si è detto che le parti starebbero cercando una possibile, in realtà si è detto anche il contrario. Al momento la sua permanenza al Milan è più incerta che mai.

In questo contesto di incertezza prendono largo indiscrezioni di mercato davvero clamorose che, nelle prossime settimane, potrebbero assumere contorni sempre più reali. Il Milan avrebbe infatti scelto il successore di Theo, il nome sarebbe già chiaro in quel di Via Aldo Rossi.

Uno sguardo sul mercato estivo

Nonostante un avvio di stagione altalenante, il Milan non perde di vista l’obiettivo di rafforzarsi per rispondere al meglio alle sfide future. La dirigenza sta già pianificando le mosse per il mercato della prossima estate, conscia della necessità di ampliare e migliorare la rosa a disposizione. La campagna acquisti estiva precedente non ha portato i frutti sperati, con alcuni dei nuovi ingressi che stanno faticando a esprimersi ai livelli attesi. Di conseguenza, la squadra è alla ricerca di nuovi volti capaci di portare un contributo immediato e significativo.

L’erede di Theo è stato già scelto?

Uno dei nomi che si è imposto all’attenzione del Milan è quello di Nuno Tavares, laterale mancino portoghese in forza alla Lazio, la cui performance in questa stagione sta facendo parlare molto di sé. Giunto in Italia in prestito dall’Arsenal con obbligo di riscatto, Tavares ha rapidamente dimostrato di poter essere una risorsa preziosa, grazie a un’impressionante capacità di assist e una presenza offensiva costante e incisiva. Con sette assist in sette presenze in campionato, il giocatore si è subito distinto come elemento di spicco della sua squadra. Il Milan ha avuto modo di valutare direttamente la forza e l’impatto di Tavares durante il confronto con la Lazio, in cui il portoghese ha messo a segno due assist. La possibilità che Theo Hernandez lasci la squadra a fine stagione rende l’interesse per Tavares ancora più concreto e urgente, scrive Milanlive.it. Consapevole delle potenzialità del giocatore, il club rossonero è pronto a formulare un’offerta difficile da rifiutare, anticipando i tempi per assicurarsi un talento così promettente. La cifra per il riscatto da parte della Lazio ammonta a soli 5 milioni, un investimento considerato più che vantaggioso vista la valutazione attuale e le prospettive di crescita del calciatore.

Theo Hernandez

Le prospettive

Il Milan si trova in una fase di riflessione cruciale per il futuro della squadra. La ricerca di nuovi talenti come Nuno Tavares rappresenta un segnale forte della volontà di rinnovamento e rafforzamento del club. Con le giuste mosse sul mercato e un oculato lavoro di scouting, i rossoneri mirano a costruire un team ancora più competitivo, in grado di affrontare le sfide nazionali e internazionali con rinnovato vigore e ottimismo.

