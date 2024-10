Il Milan starebbe già pensando al prossimo mercato di gennaio, ponendo al centro delle sue mire un ex Inter di lusso.

In un calcio che si muove velocemente e non aspetta i ritardi, il mercato di gennaio offre alle squadre l’opportunità di rafforzarsi e correggere il tiro quando le cose non vanno come previsto. Il Milan, con una stagione che finora ha mostrato luci e ombre, ha già iniziato a guardarsi intorno.

Ciò che il Milan si porrà come obiettivo sarà di cercare di apportare le modifiche necessarie a un organico che, secondo l’allenatore Paulo Fonseca, necessita di interventi mirati per colmare le lacune emerse. I nomi non mancano ma, nelle ultime ore, sale alla ribalta uno davvero clamoroso, parliamo infatti di un ex Inter.

Cosa lascia in eredità la partita contro il Napoli

E’ evidente più che mai che il Milan abbia decisamente la coperta corta. Ciò che è emerso dalla sfida di ieri è che il Milan difetta in qualità nelle sue seconde linee. Le assenze simultanee di giocatori del calibro di Reijnders e Pulisic, sommate a quelle di Gabbia e Theo, hanno messo in luce tutte le difficoltà di una rosa che, al momento, non ha ricambi all’altezza dei titolari. In partite come quelle di ieri, forti e solide, il Milan non è riuscito a segnare nemmeno un gol. E’ la dimostrazione che qualche intervento sul mercato forse è opportuno, magari già a gennaio, ma certamente nel prossimo mercato estivo. A rendere criptico il futuro è arrivata nelle ore appena successive la sconfitta contro il Napoli la decisione della società che alimenta già polemiche e dibattiti.

Il rinforzo per gennaio è un ex Inter?

Il Milan pare abbia fissato – scrive Milanlive.it – il suo interesse su un giovane talento che, nonostante i colori nerazzurri del passato, potrebbe presto vestire la maglia rossonera. Cesare Casadei, ex gioiello dell’Inter ora in forza al Chelsea, si trova nell’occhio del ciclone milanista, alimentando non poco le discussioni di calciomercato. La prima parte della stagione non è stata priva di difficoltà per il Milan, con infortuni significativi come quello di Bennacer che hanno messo in luce la necessità di rinforzi nel mezzo del campo. Paulo Fonseca si trova a dover gestire uno scenario complicato, con la lista degli indisponibili che snatura i piani e le tattiche pre-impostate. In questo contesto, l’interesse per Casadei non appare casuale, ma risponde a una precisa necessità di ampliare le opzioni nel cuore del gioco milanista. I tifosi rossoneri potrebbero accogliere con un sorriso l’idea di Casadei in maglia Milan, soprattutto dopo che lo stesso giocatore ha rivelato di aver tifato per il diavolo fin da bambino. Nel caso di Casadei, il suo scarso utilizzo nel Chelsea potrebbe favorire una sua partenza, con il Milan pronto a offrire una nuova opportunità al giovane centrocampista.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Il colpo funzionale

La sua versatilità, che gli consente di agire sia come mediano sia come trequartista, potrebbe rappresentare per Fonseca la chiave per dinamizzare ulteriormente il centrocampo rossonero e affrontare con rinnovato vigore la seconda parte della stagione. La trattativa, quanto mai attuale e piena di potenzialità, rivela le strategie del Milan volte a consolidare la squadra in vista dei prossimi impegni. Nel calcio, come nella vita, le opportunità vanno colte al volo, e per il Milan questa potrebbe essere l’occasione giusta per fare un passo avanti verso gli obiettivi stagionali.

