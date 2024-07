L’ex Milan Gigio Donnarumma potrebbe lasciare il PSG e approdare in Premier League. Ecco cosa trapela in merito al suo futuro.

Dall’amore al “disprezzo” sportivo è decisamente un attimo. E’ la vita calcistica di Donnarumma, prima amato dai tifosi rossoneri al punto da immaginarlo capitano rossonero del futuro, poi “odiato” perché accusato di aver “tradito” la causa Milan per il vil denaro. Il syo trasferimento al PSG ha fatto decisamente discutere, soprattutto perché avvenuto a parametro zero dopo che l’estate precedente il Milan si era sforzato economicamente per tenerlo all’ombra della Madonnina. Nel suo futuro ora potrebbe esserci un’altra squadra, il suo matrimonio con il club francese sembra infatti arrivato al capolinea.

Donnarumma da Guardiola

Così come riportato dai colleghi di ‘Daily Express‘, il futuro dell’ex numero uno rossonero potrebbe essere in Premier, più precisamente alla corte d Pep Guardiola. Il manager spagnolo infatti si starebbe guardando attorno per sondare l’eventuale sostituto di Ederson, corteggiato dall’Al-Ittihad nella Saudi Pro League. Sul taccuino dell’allenatore ci sarebbe ai primissimi posti il nome del portiere della Nazionale italiana che, anche agli ultimi Europei, ha dimostrato di essere uno dei profili più forti nel panorama calcistico europeo.

Gianluigi Donnarumma

Le cifre dell’affare

La valutazione di Donnarumma è decisamente elevata, molto importante. Il portiere del PSG, il cui contratto scade nel 2026, è valutato infatti 50 milioni di sterline, pari a circa 60 milioni di euro. Cifra che non spaventerebbe i ricchi inglese guidati da Guardiola, così come non creerebbe imbarazzo lo stipendio del numero uno italiano di 12 milioni di euro. Il futuro di Donnarumma potrebbe davvero essere in Premier League.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG