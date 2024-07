Luka Romero si trasferirà all’Alaves in prestito per un anno. Accordo trovato tra il Milan e il club spagnolo.

Il mercato del Milan non sarà costituito da sole entrate, ma anche di uscite. Dopo l’arrivo di Morata, il Club di Via Aldo Rossi in queste ore si sta occupando anche di delineare alcune uscite. Tra queste figura quella di Luka Romero, il talentuoso attaccante argentino prelevato la scorsa stagione a parametro zero dalla Lazio. Per lui ci sarà un futuro in Spagna, dove avrà senz’altro modo di crescere e giocare con maggiore frequenza.

Romero all’Alaves

Luka Romero è pronto a trasferirsi all’Alaves in Spagna. Matteo Moretto, giornalista di Relevo, attraverso un post sul proprio profilo X ha svelato importanti novità in merito al futuro dell’attaccante argentino del Milan. Ha riportato infatti che “il Milan autorizza Luka Romero a recarsi a Vitoria, confermato il suo prestito all’Alavés“.

Luka Romero

Una nuova sfida per Romero

Il Milan crede in Luka Romero, al punto di ingaggiarlo nella scorsa sessione di calciomercato a parametro zero dalla Lazio e impostando su di lui un progetto per il futuro. Il giocatore, non essendo ancora pronto per dire la propria nel Milan, ha bisogno di giocare con maggiore frequenza. Nella passata stagione infatti, con la maglia rossonera, ha totalizzato appena 85′ in 4 presenze in Serie A e 71′ nell’unica partita disputata in Coppa Italia. Troppo poco, e motivo principale per cui il Milan ha aperto al prestito all’Alaves, club dove avrà modo di esprimersi e mettersi in mostra al meglio, trovando certamente un minutaggio maggiore.

