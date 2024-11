Non arrivano belle notizie per il rossonero. La decisione appare inevitabile, ecco i possibili scenari per il giocatore del Milan.

Paulo Fonseca ha presentato oggi in conferenza stampa la partita di domani del suo Milan all’Unipol Domus di Cagliari. Il mister ha subito tracciato le “trappole” e le insidie di una partita del genere pochi giorni dopo la vittoria roboante di Madrid. Insidie rappresentate anche da un’assenza importante tra le fila rossonere che, anche in prospettiva futura, può creare problemi.

L’infortunio infatti, all’inizio sottovalutato, si sta rivelando molto più impegnativo da smaltire del previsto al punto che si è affaccia all’orizzonte una decisione che appare sempre più come inevitabile.

A Cagliari in emergenza

Il Milan è atteso da una partita complicata in quel di Cagliari, soprattutto dopo la vittoria di Madrid che, per forza maggiore, ha portato entusiasmo e che potrebbe portare anche una sorta di rilassamento. Il mister ha subito posto in evidenza le insidie di un match come quello della Unipol Domus. Il Milan approccerà alla partita con diverse assenze, su tutte quelle di Gabbia e nelle ultime ore anche di Alvaro Morata. A loro due si somma anche una difficoltà nelle scelte in attacco, soprattutto considerando anche le non brillanti condizioni fisiche di Abraham che non ha ancora recuperato a pieno dal suo infortunio alla spalla. Oltre ai temi di campo, come detto, la conferenza stampa è stata anche l’occasione per Fonseca per aprire una polemica decisamente forte.

Infortunio che pesa, in arrivo la decisione inevitabile

L’infortunio di Gabbia è, da quanto trapela, più impegnativo di quanto si potesse pensare. L’esito della risonanza ha rivelato una lesione la polpaccio da cui però il difensore non è ancora guarito. Se il Milan può attendere il suo rientro, il suo forfait influisce sulle sue prospettive con la Nazionale italiana. Dopo aver ricevuto la sua prima convocazione in assoluto per la squadra nazionale maggiore nel mese di ottobre, senza però riuscire a debuttare, le sue attuali condizioni fisiche rendono molto improbabile una nuova chiamata da parte del CT Luciano Spalletti per gli impegni di novembre. Una situazione difficile per Gabbia, che aveva guadagnato la convocazione grazie alle ottime prestazioni fornite dopo il suo ritorno dal Villarreal, dimostrandosi uno dei migliori difensori italiani in circolazione. La speranza per il Milan e per i suoi sostenitori è che Gabbia possa recuperare al più presto e tornare a disposizione di Fonseca dopo la pausa di novembre, magari già il 23 novembre contrro la Juventus a San Siro. La sua assenza pesa non solo per le sue qualità difensive ma anche per la ridotta disponibilità di centrali difensivi nel roster rossonero, rendendo il suo rapido recupero ancora più cruciale per le ambizioni della squadra.

Milan a metà tra sorrisi e preoccupazioni

Mentre il Milan celebra un periodo di trionfi, le preoccupazioni per lo stato fisico di Matteo Gabbia gettano un’ombra sulle prospettive immediate del difensore. La sua capacità di tornare in campo dopo l’infortunio muscolare non colpisce solo le dinamiche della squadra milanista, ma anche le sue potenziali opportunità con la Nazionale italiana. Tutti gli occhi sono puntati sul recupero di Gabbia, nella speranza che possa tornare più forte di prima e continuare a contribuire alla causa rossonera con la stessa passione e determinazione che lo hanno sempre contraddistinto.

