Ormai ci siamo davvero, non ci sono più molti dubbi. Il Milan sta mettendo a segno un vero e proprio colpo di mercato.

E’ la vigilia di Cagliari-Milan e la mente vola già alla Unipol Domus dove per avere la meglio dei sardi occorrerà sciorinare una prestazione di alto profilo per avere la meglio della contesa. Fonseca in conferenza stampa è stato molto chiaro a tal proposito, ricordando quante insidie se celino dietro questa partita.

Insidie che, da quanto trapela, non si celano affatto per quanto riguarda quello si configura poter essere un “nuovo acquisto” del Milan. Pochi dubbi ormai, affare a un passo con anche l’inserimento di una clausola molto particolare.

Dal campo al mercato

Da una parte il campo, con la partita di Cagliari che attente il Milan dopo la vittoria di Madrid che, dall’altra i temi del mercato e di un accordo che segna il passo al “nuovo acquisto” rossonero”. Il mister ha posto in evidenza, in conferenza stampa, le insidie di un match come quello della Unipol Domus, soprattutto perché il Milan approccerà alla partita con diverse assenze, su tutte quelle di Gabbia e nelle ultime ore anche di Alvaro Morata. A loro due si somma anche una difficoltà nelle scelte in attacco, soprattutto considerando anche le non brillanti condizioni fisiche di Abraham che non ha ancora recuperato a pieno dal suo infortunio alla spalla. Oltre ai temi di campo, come detto, ci sono poi quelli di mercato che alimentano i sogni dei tifosi soprattutto ora che il colpo sembra ormai in via di definizione.

Milan, che colpo

La trattativa per il rinnovo del contratto di Maignan è in uno stato avanzato, con un accordo che sembra ormai a portata di mano. Si parla di un rinnovo per altri quattro anni, con la possibilità di aggiungere un’ulteriore stagione attraverso un’opzione a favore del club. In fase di discussione anche la parte economica, con un accordo che dovrebbe attestarsi intorno ai 6 milioni di euro, bonus inclusi. Questo rinnovo non solo sarebbe una conferma del valore di Maignan ma anche un segnale chiaro della volontà del Milan di costruire attorno a lui un progetto solido e ambizioso. La strategia del Milan sembra essere quella di consolidare la squadra intorno a figure chiave, e il rinnovo di Maignan si inserisce perfettamente in questa visione. La sua capacità di reagire agli errori con prestazioni straordinarie lo rende un elemento insostituibile per la difesa rossonera e una garanzia per il futuro. La dirigenza del Milan, quindi, punta a blindare il proprio portiere, conscia del fatto che avere tra i pali uno dei migliori al mondo è un lusso che non molti possono permettersi.

Una questione di lealtà

Nonostante l’interesse di club del calibro del Bayer Monaco e del Manchester City, entrambi alla ricerca di un sostituto per i loro portieri, Mike Maignan ha dimostrato una forte lealtà verso il Milan. Non ha cercato alternative né ha spinto i suoi agenti a negoziare con altri club, segno evidente del suo desiderio di continuare il percorso intrapreso con la squadra rossonera. Questa scelta riflette il forte legame che si è creato tra il giocatore e la società, oltre a una visione condivisa per il futuro.

