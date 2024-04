Le prossime due sfide potrebbero essere decisive per l’allenatore rossonero ma la dirigenza sta pianificando il mercato in ogni caso.

Il Milan sta per affrontare due match spartiacque, sopratutto quello di domani contro la Roma, ma le strategie di mercato comunque non andranno improvvisate e quindi i dirigenti sono già al lavoro.

Gli scenari

In generale non ci si aspetta un’altra rivoluzione nel prossimo mercato estivo: la dirigenza ha alcuni obiettivi chiari per cercare di rendere la rosa più completa e ancora più competitiva. La Gazzetta dello Sport specifica quanto sia importante la partita contro la Roma ma parla anche di diversi acquisti che la dirigenza ha in mente di fare a priori. Geoffrey Moncada e la sua squadra mercato hanno chiaro l’obiettivo (difficile) in vista della prossima stagione: rispondere all’Inter conquistando subito la seconda stella.

Geoffrey Moncada

Idee chiare

L’amministratore delegato Giorgio Furlani ha rilasciato dichiarazioni molto significative a DAZN lunedì sera, parole che riguardano anche il mercato. Il dirigente ha fatto capire che la decisione sul tecnico non è stata ancora presa perché molto passerà dalle prossime due partite. L’allenatore chiaramente deve avallare molte scelte di mercato, ci sono però, secondo la rosea, tre zone di campo in cui la società ha in programma di intervenire a priori. Il Milan infatti a prescindere da chi sarà l’allenatore vuole acquistare un attaccante centrale, un centrocampista difensivo ed un terzino.

L’articolo Milan: l’intenzione è quella di realizzare 3 acquisti a prescindere da chi sarà il tecnico proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG