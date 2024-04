I rossoneri ed il tecnico parmense si giocano tantissimo domani sera nel ritorno dei quarti di finale di Europa League.

La gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League di giovedì sera contro la Roma è una questione di vita o di morte per le speranze di vittoria del trofeo del Milan ma potrebbe avere lo stesso peso anche sul futuro di Stefano Pioli.

Situazione ambientale peculiare

La gara di andata ha lasciato un senso di sconforto: il Milan, nel momento decisivo, resta frastornato e ricade in vecchi errori: normale poi che si torni a parlare di un addio a fine stagione dell’allenatore. I due derby – Roma in Europa League, Inter in Serie A – sono decisivi per un’eventuale conferma di Pioli, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Quello di domani è sicuramente il più importante anche se molti tifosi hanno in mente quasi esclusivamente il derby: vedere l’Inter festeggiare il sorpasso sul numero totale di Scudetti vinti al termine tra l’altro di una partita in casa sarebbe uno smacco senza precedenti. D’altronde il tifo rossonero a Pioli non perdona proprio l’aver perso 5 derby consecutivi; il Milan in quanto società però la pensa diversamente sull’importanza delle prossime due gare.

San Siro

Il bivio

Se Pioli vuole iniziare la sesta stagione alla guida del Milan deve battere la Roma nel proprio stadio: i rossoneri possono farcela, il tecnico ci crede, e lo ha detto chiaramente giovedì scorso nello spogliatoio. La dirigenza chiaramente si augura di vincere il trofeo ma anche uscire contro una big (non la squadra di De Rossi) potrebbe valere a Pioli una conferma; di certo la vittoria della coppa toglierebbe ogni dubbio. In caso di eliminazione ai quarti di Europa League la stagione verrebbe considerata negativa.

